Ktoś otruł 420 tysięcy pszczół. Jedna osoba zatrzymana

W rejonie miejscowości Tworzymirki (woj. wielkopolskie) ktoś zniszczył pasiekę i otruł 420 tysięcy pszczół. Policja zatrzymała podejrzanego. To 34-letni mężczyzna, który - jak informują funkcjonariusze - jest związany ze środowiskiem pszczelarzy. Drugi ze sprawców jest wciąż poszukiwany.

W sobotę nieznani sprawcy otruli blisko 420 tysięcy pszczół z pasieki w Tworzymirkach. Pasieka znajduje się w okolicznym lesie. Została zniszczona, a pszczoły otrute.

- Sprawcy otruli 21 rodzin pszczelich, to około 420 tysięcy pszczół. Cztery niezamieszkałe ule zniszczyli, uszczelniając je pianką montażową. Do otrucia pszczół posłużył prawdopodobnie środek chemiczny - tłumaczyła w czwartek Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Właściciel pasieki: to jest barbarzyństwo

Funkcjonariuszom nie udało się jak dotąd ustalić, co było motywem działania sprawców. Straty zostały wycenione na 44 tysiące złotych.

- Jeżeli ktoś to zrobił i nie poniesie konsekwencji to jest strach. Może przyjść do mnie, podpalić mi stodoły. Jak ktoś się odważył na coś takiego, to też odważy się na coś innego - mówił w czwartek Marek Pochylski, właściciel uli.

Jak dodał, jeśli okazałoby się, że stoi za tym inny pszczelarz, to "jest to barbarzyństwo". - Powinien mieć do końca życia zakaz kontaktu ze zwierzętami i pszczołami - powiedział.

Zatrzymany 34-latek. Policja szuka drugiego sprawcy

W piątek policja poinformowała o zatrzymaniu w sprawie pierwszej osoby. To 34-latek z powiatu gostyńskiego. Jak przekazują funkcjonariusze zatrzymany mężczyzna jest "związany ze środowiskiem pszczelarzy". 34-latek nie przyznał się do winy. Usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Policjanci ustalają teraz tożsamość drugiej osoby, którą - jak przekazał nam poszkodowany właściciel pasieki - dwukrotnie zarejestrowała fotopułapka.

Pierwszy raz miało do tego dojść 1 września. Jak przypuszcza Pochylski, mężczyźni przyszli wtedy na rekonesans. Kolejny raz fotopułapka "złapała" ich 11 września. Wtedy miało dojść do otrucia pszczół.

- Sprawcy zapomnieli, że na podczerwień widać twarz, nawet jeśli jest się w kominiarce - podkreśla Pochylski.

Policja na razie nie publikuje zdjęć z fotopułapki. I prosi osoby, które mają informacje mogące przyczynić się do ustalenia sprawców tego zdarzenia, o kontakt telefoniczny z Komendą Powiatową Policji w Gostyniu pod numerem telefonu 47 77 25 200.

Autor:FC/ tam

Źródło: TVN 24 Poznań