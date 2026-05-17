Poznań

Wycofywał i przejechał młodą kobietę. Zatrzymano mężczyznę, który podbiegł do auta z nożem

Do tragedii doszło w Turku
Turek. 19-latka zginęła pod kołami auta
19-letnia kobieta zginęła pod kołami auta w Turku (woj. wielkopolskie). Do wypadku doszło w nocy, kierowca auta wycofywał je i potrącił, a następnie przejechał pieszą. Wcześniej - jak ustaliła policja - była ona w tym aucie. W sprawie zatrzymany został 24-letni mężczyzna.

W niedzielę około godziny 3 nad ranem w Turku doszło do potrącenia 19-letniej kobiety.

- Około godziny 3 obudziły mnie bardzo głośne krzyki. Wyjrzałam przez okno, zobaczyłam trójkę młodych ludzi. Była to dziewczyna, dwóch chłopaków. Momentalnie zadzwonili oni na policję. Usłyszałam tylko, że jakaś dziewczyna leży pod autem - relacjonuje jedna z mieszkanek Turku.

Turek. 19-latka zginęła pod kołami auta. "Obudziły mnie krzyki"
- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 29-letni mieszkaniec powiatu tureckiego, kierujący pojazdem osobowym, podczas wykonywania manewru cofania potrącił, a następnie przejechał znajdującą się przy pojeździe 19-letnią mieszkankę powiatu tureckiego - informowała aspirant Karolina Gmach, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Turku.

W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.

Odtwarzają, co się tam stało

- Na miejscu zdarzenia policjanci pod nadzorem prokuratora wykonują czynności procesowe mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przebiegu zdarzenia. Zabezpieczony został również monitoring obejmujący miejsce zdarzenia - przekazywała Gmach.

Turek. 19-latka zginęła pod kołami auta. Policja ustala okoliczności
Postępowanie prowadzone jest w kierunku spowodowania wypadku drogowego, którego następstwem jest śmierć innej osoby. Sprawcy grozi od pół roku do 8 lat więzienia.

- Cały czas trwają czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia. Zebrany materiał dowodowy zostanie przekazany do prokuratury - powiedziała w poniedziałek Gmach.

Zatrzymany 24-latek

W poniedziałek policja zatrzymała w sprawie 24-latka. - Mężczyzna miał tuż przed wypadkiem zjawić się z nożem w ręce - przekazał młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Mężczyzna był od niedzieli poszukiwany przez policjantów z Turku. - Kryminalni namierzyli go dzisiaj na terenie powiatu konińskiego. Został zatrzymany o godz. 10.20 - informuje Borowiak.

W chwili zatrzymania 24-latek był pod wpływem alkoholu - miał 1,2 promila alkoholu w organizmie.

- Policjanci z Turku wraz z prokuratorami z miejscowej prokuratury ustalają wszystkie szczegóły tego tragicznego wypadku, jak równieć wszystko to, co wydarzyło się tuż przed potrąceniem 19-latki - podał Borowiak.

Policja potwierdziła też informacje podawane przez lokalne media, że śmiertelnie potrącona 19-latka wcześniej znajdowała się w tym aucie.

Jak podawał portal iturek.net, powołując się na świadków zdarzenia, do auta miał nagle podbiec mężczyzna z nożem, prawdopodobnie znajomy kobiety. "Dziewczyna znalazła się poza pojazdem, a kierowca działając pod wpływem okoliczności ruszył samochodem, przejeżdżając kobietę" - podawał portal.

pc

Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
