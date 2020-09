Wybuch zdmuchnął ściany, fragmenty okien przeleciały do drugiego bloku. "Patrzę na wprost, a tu wszystko w ogniu" 

Uszkodzone mieszkania na drugim i trzecim piętrze oraz naruszona konstrukcja budynku – to efekty wybuchu butli z gazem w jednym z bloków w Turku. Eksplozja była tak silna, że w sąsiednim bloku wyleciały szyby, a do mieszkań wpadały fragmenty okien z uszkodzonego budynku. Ucierpiały trzy osoby.

- Informacja wpłynęła do Państwowej Straży Pożarnej o godzinie 17:18, że w budynku wielorodzinnym w bloku doszło do wybuchu najprawdopodobniej gazu – mówi st. kpt. Piotr Pietrucha, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

W wyniku zdarzenia ucierpiały trzy osoby. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec LPR.

Mieszkańcy bloku po eksplozji zostali ewakuowani. - Mieszkania, które znajdują się na trzecim piętrze zostały połączone, zostały zdmuchnięte ściany dzielące te lokale. Doszło też do uszkodzenia elewacji i okien w sąsiednim bloku – wyjaśniał Pietrucha.

Mieszkańcy na razie nie mogą wrócić do budynku

Szczęśliwie żadna z osób znajdujących się w sąsiednim budynku i między nimi nie ucierpiały.

To, w którym mieszkaniu doszło do wybuchu, ustali biegły. - Wiemy, że do budynku nie był podłączony gaz ziemny, więc najprawdopodobniej wybuchła 11-kilogramowa butla z gazem propan-butan – wyjaśniał kpt. Krzysztof Gruszczyński, oficer prasowy tureckiej straży.

Na miejscu pracowały 24 zastępy straży pożarnej. Akcja zakończyła się po godzinie 22.

"Patrzę co się u mnie porobiło i oniemiałam"

Jedna z kobiet, która napisała na Kontakt 24, wracała akurat ze sklepu, gdy doszło do wybuchu. - Miałam jeszcze coś do załatwienia w bloku obok, kiedy usłyszałam huk - relacjonowała Reporterka 24, która mieszka na osiedlu, gdzie doszło do wybuchu.

Do mieszkania pani Ireny, mieszkającej w bloku naprzeciwko budynku, w którym doszło do eksplozji, wpadły ramy okien. Szczęśliwie 82-latka była w sąsiednim pokoju. - Słyszę jakiś huk. Patrzę na wprost, a tu wszystko w ogniu. Patrzę co się u mnie porobiło i oniemiałam – mówiła reporterowi TVN24.

Jak dodała, gdyby była w pokoju, do którego wpadły fragmenty okien z bloku, to pewnie by zginęła. - To byłby koniec. Ta rama by mnie zabiła - powiedziała.

Najciężej ranny w wybuchu mężczyzna trafił do Wojewódzkiego Zespolonego Szpitala w Koninie.

- Jest to mężczyzna w wieku 67 lat. Pacjent ma oparzenia pierwszego i drugiego stopnia. Nie stwierdziliśmy oparzeń układu oddechowego. Myślimy, że w ciągu 1-2 dni, jeśli nie dojdzie jakiejś sytuacji szczególnej ze stanem jego zdrowia, będziemy mogli go wypisać do domu - mówi Leszek Sobieski, dyrektor Wojewódzkiego Zespolonego Szpitala w Koninie.

Mężczyzna relacjonował, że zamierzał zaparzyć sobie herbatę. Wtedy ulatniający się gaz eksplodował.

Rodziny nie mogą wrócić do swoich mieszkań

W wyniku eksplozji konstrukcja budynku została naruszona. Z użytku wyłączone jest 15 mieszkań z pionu, w którym doszło do wybuchu.

- Na razie nie ma możliwości powrotu do tych mieszkań – powiedział komendant zielonogórskiej straży.

Stan budynku musi teraz ocenić nadzór budowlany. Dla mieszkańców tych mieszkań przygotowano miejsca w hotelu, część mieszkańców zdecydowało się przenieść tymczasowo do swoich rodzin.

