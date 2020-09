19-latek podejrzany o zabicie dziewięcioletniego brata nie stanie przed sądem

Prokuratura w Koninie zakończyła postępowanie w sprawie tragicznej śmierci dziewięcioletniego Adama z Turku (woj. wielkopolskie). Ciało dziecka znaleziono pod koniec grudnia 2019 r. w mieszkaniu na Osiedlu Wyzwolenia. Na ciele chłopca były rany. Biegły ocenił, że zmarł "śmiercią nagłą i gwałtowną w wyniku zadanych mu obrażeń" - co potwierdziła też późniejsza sekcja.

Nie odpowie przed sądem

Po zapoznaniu się z opinią śledczym nie pozostało nic innego, jak złożyć do sądu wniosek o umorzenie postępowania. - Taki wniosek wysłaliśmy do sądu 11 września. Dotyczy on również zasądzenia środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym. Czekamy na wyznaczenie terminu posiedzenia - dodaje rzeczniczka.