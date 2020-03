Chcieli ich upomnieć, żeby się nie gromadzili. Ujęli mężczyznę z narkotykami w plecaku

85 gramów białej substancji, 25 gramów suszu roślinnego i 8 gramów innej substancji psychoaktywnej - to wszystko znaleźli policjanci z Turku w plecaku jednego z mężczyzn.

Miało być upomnienie, może być więzienie

Do interwencji doszło w czwartek na jednej z ulic Turku. - Policyjny patrol podjął interwencję wobec trzech mężczyzn, którzy grupowali się w miejscu publicznym. Jest to zabronione z uwagi na rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - przypomina Latuszewski.

29-letni mieszkaniec powiatu tureckiego trafił do policyjnego aresztu. - Na chwilę obecną usłyszał zarzut za posiadanie znacznej ilości środków odurzających, co zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny - podaje Latuszewski.