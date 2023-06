Kuba jechał na rolkach, złapał się latarni i wtedy poraził go prąd. "Przyciągnęło mnie, nie mogłem się oderwać"

Jedenastoletni Kuba w środę jeździł na rolkach po osiedlu Wyzwolenia w Turku (woj. wielkopolskie), kiedy złapał się ulicznej latarni, poraził go prąd. - Zacząłem się trząść, krzyczałem. Nie mogłem odejść od latarni - opowiada chłopiec, którego uratowały dwie przechodzące w pobliżu kobiety. - Gdyby nie one, pewnie bym już nie żył - mówi 11-latek. Policja wyjaśnia, dlaczego metalowy słup był pod napięciem.

O wypadku, do którego doszło w środę 7 czerwca na osiedlu Wyzwolenia w Turku, informowaliśmy na tvn24.pl niedługo po zdarzeniu. Naszym dziennikarzom udało się porozmawiać z poszkodowanym chłopcem, który trafił na oddział dziecięcy miejscowego szpitala. Chłopiec relacjonował, że około godziny 21:30 wracał do domu po wieczornej przejażdżce na rolkach. - Zadzwoniłem już do mamy, że wracam. Kiedy jechałem ulicą, z naprzeciwka pojawił się samochód. Chciałem wyhamować - opowiada Kuba. Jedną ręką dotknął słupa, drugą oparł się o znak drogowy. Wtedy poraził go prąd.