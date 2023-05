Ciała dwóch mężczyzn w aucie przed jednym z lokali gastronomicznych

Auto sprawdzili strażacy

Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez PAP śledczy wstępnie wykluczyli, by do śmierci dwóch mieszkańców powiatu kaliskiego, w wieku 21 i 24 lat, miały przyczynić się osoby trzecie, a prawdopodobną przyczyną ich zgonu było zaczadzenie. Oficer PSP w Turku st. kpt. Krzysztof Gruszczyński przekazał PAP, że strażacy zostali wezwani na miejsce znalezienia zwłok po godz. 7. - Nasze działania polegały na tym, żeby wykonać test sprawdzający czy przy włączonym silniku samochodu do wnętrza kabiny będzie przedostawał się tlenek węgla - powiedział. Jak opisał, po około 20 minutach pracy silnika strażacy sprawdzili stężenie tlenku węgla wewnątrz osobowego renault. - Stężenie wynosiło około 2000 ppm. To sporo, można powiedzieć, że to jest już taka dawka śmiertelna - stwierdził strażak.