Na A2 przewrócił się tir. Zablokowana trasa w kierunku Warszawy

Zablokowana jest autostrada A2 na odcinku Poznań-Września w stronę Warszawy. We wtorek o godz. 6 na 175. km trasy przewrócił się samochód ciężarowy.

- Doszło do wywrócenia się ciągnika siodłowego z naczepą, na której znajdował się ładunek kilkunastu ton profili aluminiowych. Ta ciężarówka tak nieszczęśliwie wywróciła się, że zablokowała całkowicie przejazd w kierunku Warszawy. Na razie nie wiemy, co było przyczyną tego wypadku, będziemy to badać - poinformował Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.