Jechała quadem, wypadła z drogi. 19-latka nie żyje
W środę o godzinie 18.30 policjanci z Międzychodu otrzymali zgłoszenie o wypadku na drodze leśnej w Tucholi.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 19-letnia mieszkanka powiatu międzychodzkiego kierując czterokołowcem zjechała na pobocze drogi, gdzie pojazd się przewrócił - poinformowała asp. Justyna Rybczyńska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie.
19-latka zginęła na miejscu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Sprawę nadzoruje prokuratur.
Z policyjnych statystyk wynika, że w 2025 roku na polskich drogach było 20 925 wypadków. W wyniku tych zdarzeń zginęło 1600 osób.
Źródło: tvn24..pl