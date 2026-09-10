Poznań Jechała quadem, wypadła z drogi. 19-latka nie żyje

Do zdarzenia doszło w powiecie międzyrzeckim Źródło zdj. gł.: KPP Międzychód

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W środę o godzinie 18.30 policjanci z Międzychodu otrzymali zgłoszenie o wypadku na drodze leśnej w Tucholi.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 19-letnia mieszkanka powiatu międzychodzkiego kierując czterokołowcem zjechała na pobocze drogi, gdzie pojazd się przewrócił - poinformowała asp. Justyna Rybczyńska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie.

W wypadku zginęła 19-latka Źródło zdjęcia: KPP Międzychód

19-latka zginęła na miejscu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Sprawę nadzoruje prokuratur.

Z policyjnych statystyk wynika, że w 2025 roku na polskich drogach było 20 925 wypadków. W wyniku tych zdarzeń zginęło 1600 osób.