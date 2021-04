Kopali przed szkołą, znaleźli ludzkie kości. Już wiadomo, skąd się tam wzięły

Nie wiadomo było czy kości należały do jednego człowieka, czy do większej grupy osób. Ani kiedy znalazły się w ziemi.

Zagadka rozwiązana

Szkoła znajduje się naprzeciwko Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła. I to właśnie sąsiedztwo pozwoliło rozwiązać zagadkę. - Okazało się, że są to po prostu szczątki pochodzące z byłego cmentarza. Budynek szkoły zbudowano na terenie tego cmentarza, co zobaczyliśmy na starych mapach - wyjaśnia Tomasz Czabański, prezes stowarzyszenia Pomost, które zajmuje się poszukiwaniem grobów i mogił żołnierskich oraz cywilnych z okresu II wojny światowej.