"Dopuszczał się agresji, między innymi dusił teściową", usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa

W domu dziecka w Tomisławicach (woj. łódzkie) doszło do ataku nożownika. Nie żyje 16-letnia dziewczyna, a pięć osób trafiło do szpitali. Sprawę bada prokuratura, jedna osoba jest zatrzymana. Burmistrz miasta i gminy Warta ogłosił trzydniową żałobę. Co wiemy do tej pory.