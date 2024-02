Zjeżdżał na pobocze, jechał pod prąd. "Brat wszedł do kabiny i zabrał mu kluczyki". Nagranie

- Jechaliśmy za nim od miejscowości Goryszewo, około 25 kilometrów, nie dało się go wyprzedzić, widzieliśmy, jak zjeżdża na prawo i lewo, a nawet jedzie na zderzenie czołowe. W końcu na światłach w Trzemesznie udało nam się zajechać mu drogę. Brat do niego poszedł i powiedział, że nie działają mu światła, więc kierowca wyszedł, żeby to sprawdzić, a mój brat w tym czasie wszedł do kabiny i zabrał mu kluczyki. Wcześniej wezwaliśmy policję, która ostatecznie przyjechała około pół godziny później - opisywał.