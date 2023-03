Trzech zatrzymanych w sprawie śmierci 17-letniego Fabiana Zydora

Policja: zabili go, a ciało ukryli

Zebrane przez policjantów materiały dowodowe pozwoliły wytypować podejrzanych - mieszkańców miejscowości Pyzdry znajdującej się niedaleko Tarnowej. Z informacji mundurowych wynika, że młodzi wówczas mężczyźni 30 października 2016 roku przyjechali do Tarnowej i szukali Fabiana. Wypytywali o niego, a wieczorem dobijali się do bramy posesji, gdzie mieszkał 17-latek.

Potem poszli do centrum wsi, gdzie mieli natknąć się na swoją ofiarę wracającą do domu. Chwilę wcześniej opuścił on imprezę w domu znajomego. Wtedy miał zostać przez sprawców napadnięty i zamordowany. – Wywieźli go z Tarnowej samochodem. Dla zatarcia śladów zbrodni ciało ukryli – opowiada policjant.