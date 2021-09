Protest ratowników medycznych. W Trzciance mają trzy karetki, żadna nie wyjechała

Próbowali dojść do porozumienia, ale się nie udało. Ratownicy medyczni ze Szpitala Powiatowego w Trzciance (woj. wielkopolskie) nie wywalczyli podwyżek, dlatego dołączyli do ogólnopolskiego protestu. Z tego powodu w poniedziałek zabrakło obsady do wszystkich trzech karetek, którymi dysponuje placówka.

Ratownicy medyczni zatrudnieni w Szpitalu Powiatowym w Trzciance (woj. wielkopolskie) domagają się podwyżek wynagrodzeń. W piątek spotkali się w tej sprawie z dyrekcją placówki. Stronom nie udało się dojść do porozumienia. W związku z tym w poniedziałek 23 z 28 ratowników zatrudnionych na umowy o pracę zadeklarowało przystąpienie do ogólnopolskiego protestu.

- Po regulacjach płacowych nie zyskaliśmy nic, a część osób nawet straciła w porównaniu do poprzednich miesięcy - wyjaśnia w TVN24 Dezyderiusz Łaszkiewicz, ratownik medyczny ze szpitala w Trzciance. - Chcieliśmy rozmawiać. Dyrekcja próbowała nam przedstawić, że podwyżki były. Owszem przedstawili wyliczenia, z których wynikało, że faktycznie niektórzy zyskali po złotówce, albo około dwa złote w skali miesiąca. Jest to niezadowalające dla nas, dlatego nie mogąc ugrać nic na własnym podwórku, czyli na terenie Trzcianki i okolic, postanowiliśmy przyłączyć się do ogólnopolskiego protestu - dodaje.

W Trzciance sytuacja jest poważna TVN24

Karetki nie wyjeżdżają, dyrektor szpitala komentuje

Mirosław Szymajda, dyrektor Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Trzciance potwierdza, że spotkał się z załogą w piątek. Przyznaje, że nie udało się dojść do porozumienia, ale jak twierdzi, nie miał pojęcia, że ratownicy rozpoczną protest w poniedziałek. - Tak naprawdę dowiedziałem się dopiero dzisiaj. W piątek były prowadzone rozmowy. Ratownicy powiedzieli, że mnie poinformują o proteście, ale tego nie zrobili. (…) Protest ma takie skutki, że te karetki, które obsługują Wieleń, Krzyż Wielkopolski i Trzciankę, dziś nie wyjechały - mówi dyrektor placówki.

Jak dodaje, zatrudnia na umowę o pracę 28 ratowników. To oni w głównej mierze przedstawili zwolnienia lekarskie. Żeby trzy karetki miały pełną obsadę, musi się stawić do pracy 6 osób. O godzinie 6 rano w poniedziałek nie było 5 z 6 osób. Nie wiadomo też, jaka będzie sytuacja o godzinie 19, gdy powinni zacząć pracę kolejni ratownicy. - Nie mam żadnego planu na rozwiązanie tej sytuacji. Poinformowałem o sytuacji wojewodę i starostę. Jedyna możliwość to skorzystanie teraz ze straży pożarnej - przyznaje Mirosław Szymajda.

Ratownicy z Trzcianki dołączą do strajku na razie na kilka dni. Oczekują zwiększenia płac i przywrócenia 30 procent dodatku dla ratowników, który został wykreślony w nowelizacji ustawy. Jak mówi jeden z ratowników, domagają się również nowych ambulansów. - Ratownicy liczą, że jak najszybciej uda się dojść do porozumienia z dyrekcją szpitala, a wtedy będą mogli wrócić do pracy przy pacjentach - relacjonuje reporterka TVN24 Nadia Jóźwiak.

Ratownicy w Trzciance zaczęli protestować TVN24

O co walczą protestujący ratownicy?

Od kilku tygodni ratownicy medyczni protestują w różnych częściach Polski. Na początku sierpnia przedstawiciele samorządów zawodów medycznych i związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia poinformowali o powołaniu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Uzasadniali, że chcą wspólnie zaangażować się w działania mające na celu między innymi poprawę warunków pracy i wynagrodzeń.

Komitet postuluje między innymi znacznie szybszy i większy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej (do wysokości 8 proc. PKB), zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie oraz zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia (do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej).

Ministerstwo Zdrowia o proteście: staramy się załagodzić konflikt, wygasić

W poniedziałek reporterka TVN24 Małgorzata Telmińska rozmawiała o sytuacji ratowników medycznych z Wojciechem Andrusiewiczem, rzecznikiem Ministerstwa Zdrowia. - To nie jest konflikt na linii z Ministerstwem Zdrowia, a na linii ratownicy medyczni - pracodawcy. My oczywiście staramy się ten konflikt załagodzić, wygasić. Proponujemy tu rolę pośrednika w tych rozmowach, ale z drugiej strony też staramy się zwiększyć finansowanie cały czas - powiedział Andrusiewicz.

Jak dodał rzecznik, w ciągu ostatnich lat zwiększono dofinansowanie systemu ratownictwa o 600 milionów złotych. - Ale już dzisiaj będziemy się zajmować zwiększeniem wyceny tak zwanej "dobokaretki". I to z naszej strony jest ten ruch, który ma zniwelować pewne protesty. Na pewno zniweluje je rozmowa z pracodawcami - dodał Andrusiewicz.

Szpital Powiatowy w Trzciance TVN24

Protesty zapowiadają także inni pracownicy ochrony zdrowia. 11 września w Warszawie ma odbyć się wielka manifestacja przedstawicieli zawodów medycznych organizowana przez Porozumienie Rezydentów.

Autor:aa//now

Źródło: TVN24