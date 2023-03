18-latek dźgnął nożem w plecy 19-latka. Usłyszał zarzuty

Zarzut uszkodzenia ciała z użyciem niebezpiecznego przedmiotu usłyszał 18-latek, który w Trzciance (Wielkopolskie) ugodził nożem w plecy o rok starszego mężczyznę. 19-latek z raną kłutą trafił do szpitala. Podejrzanemu grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 13 marca około godziny 21:50 na jednym z osiedli w Trzciance. Dyżurny policji otrzymał informację o ugodzeniu nożem młodego mężczyzny. Przybyli na miejsce funkcjonariusze ustalili, że doszło do kłótni pomiędzy 18- a 19-latkiem. Sprawca miał szarpać i popychać pokrzywdzonego, w pewnym momencie wyjął nóż i dźgnął nim 19-latka w plecy.

Trzcianka. Nożownik zatrzymany. Usłyszał zarzuty

Policjanci w ciągu kilku godzin zatrzymali 18-letniego agresora w miejscu zamieszkania oraz zabezpieczyli nóż. Mieszkaniec Trzcianki wcześniej nie był karany. - Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił przedstawić 18-latkowi zarzut uszkodzenia ciała z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia - poinformowała rzeczniczka prasowa policji w Czarnkowie st. asp. Karolina Górzna-Kustra. Prokurator zastosował wobec 18-latka dozór policyjny i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Za popełnione przestępstwo może trafić do więzienia nawet na osiem lat.