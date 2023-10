Tramwaj wykoleił się, zahaczył o taksówkę i ustawił na torach do jazdy w przeciwnym kierunku

Na poznańskiej Wildzie wykoleił się tramwaj linii 2. Pierwszy wagon wypadł z torów, uderzył w taksówkę, po czym ustawił się na szynach do jazdy w przeciwnym kierunku. Choć wszystko wyglądało groźnie, nikomu nic się nie stało.

Do niecodziennego a zarazem niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek o godzinie 8.32 na ulicy 28 Czerwca 1956 r. w pobliżu skrzyżowania z ulicą Wybickiego. Wykoleił się tam tramwaj linii 2 jadący w kierunku Rynku Wildeckiego. Z szyn wyskoczył pierwszy wagon "dwójki", zahaczył on o taksówkę, po czym ustawił się na torach do jazdy w przeciwnym kierunku.