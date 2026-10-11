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Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Jedna rowerzystka zginęła, druga ciężko ranna

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Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Jedna rowerzystka zginęła, druga ciężko ranna
Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Jedna rowerzystka zginęła, druga ciężko ranna
Źródło wideo: KP PSP Grodzisk Wielkopolski 
Źródło zdj. gł.: KP PSP Grodzisk Wielkopolski
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Jedna osoba zginęła, a druga w stanie ciężkim trafiła do szpitala po tym, jak w niedzielny poranek 20-letni kierowca w miejscowości Ziemin w Wielkopolsce potrącił dwie prawidłowo jadące poboczem rowerzystki.

Oficer dyżurny wielkopolskiej Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że do wypadku doszło około godziny 7, a na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratowniczego. 

- W wyniku odniesionych obrażeń zmarła 20-letnia rowerzystka, a 27-letnia kobieta w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala - przekazała mł. asp. Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim. 

Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Jedna rowerzystka zginęła, druga ciężko ranna
Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Jedna rowerzystka zginęła, druga ciężko ranna
Źródło zdjęcia: KP PSP Grodzisk Wielkopolski

Potrącił dwie rowerzystki

Według ustaleń funkcjonariuszy, 20-latek kierujący Audi z niewyjaśnionych dotąd przyczyn potrącił dwie rowerzystki jadące poboczem.

- Kierujące jednośladami - obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego - poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe - kamizelki - wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym - zaznaczyła policjantka.

Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Jedna rowerzystka zginęła, druga ciężko ranna
Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Jedna rowerzystka zginęła, druga ciężko ranna
Źródło zdjęcia: KP PSP Grodzisk Wielkopolski

Dodała, że kierowca był trzeźwy, ale jego krew zostanie pobrana do dalszych, szczegółowych badań. 

Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Jedna rowerzystka zginęła, druga ciężko ranna
Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Jedna rowerzystka zginęła, druga ciężko ranna
Źródło zdjęcia: KP PSP Grodzisk Wielkopolski

Policjanci pod nadzorem prokuratora badają okoliczności wypadku.  

Źródło: PAP
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Tagi:
WielkopolskaWypadekPolicja
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