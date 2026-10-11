Poznań Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Jedna rowerzystka zginęła, druga ciężko ranna Oprac. Martyna Sokołowska |

Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Jedna rowerzystka zginęła, druga ciężko ranna Źródło wideo: KP PSP Grodzisk Wielkopolski Źródło zdj. gł.: KP PSP Grodzisk Wielkopolski

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Oficer dyżurny wielkopolskiej Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że do wypadku doszło około godziny 7, a na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratowniczego.

- W wyniku odniesionych obrażeń zmarła 20-letnia rowerzystka, a 27-letnia kobieta w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala - przekazała mł. asp. Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Jedna rowerzystka zginęła, druga ciężko ranna Źródło zdjęcia: KP PSP Grodzisk Wielkopolski

Potrącił dwie rowerzystki

Według ustaleń funkcjonariuszy, 20-latek kierujący Audi z niewyjaśnionych dotąd przyczyn potrącił dwie rowerzystki jadące poboczem.

- Kierujące jednośladami - obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego - poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe - kamizelki - wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym - zaznaczyła policjantka.

Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Jedna rowerzystka zginęła, druga ciężko ranna Źródło zdjęcia: KP PSP Grodzisk Wielkopolski

Dodała, że kierowca był trzeźwy, ale jego krew zostanie pobrana do dalszych, szczegółowych badań.

Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Jedna rowerzystka zginęła, druga ciężko ranna Źródło zdjęcia: KP PSP Grodzisk Wielkopolski

Policjanci pod nadzorem prokuratora badają okoliczności wypadku.