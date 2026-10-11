Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Jedna rowerzystka zginęła, druga ciężko ranna
Oficer dyżurny wielkopolskiej Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że do wypadku doszło około godziny 7, a na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratowniczego.
- W wyniku odniesionych obrażeń zmarła 20-letnia rowerzystka, a 27-letnia kobieta w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala - przekazała mł. asp. Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim.
Potrącił dwie rowerzystki
Według ustaleń funkcjonariuszy, 20-latek kierujący Audi z niewyjaśnionych dotąd przyczyn potrącił dwie rowerzystki jadące poboczem.
- Kierujące jednośladami - obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego - poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe - kamizelki - wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym - zaznaczyła policjantka.
Dodała, że kierowca był trzeźwy, ale jego krew zostanie pobrana do dalszych, szczegółowych badań.
Policjanci pod nadzorem prokuratora badają okoliczności wypadku.