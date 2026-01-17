Logo strona główna
Tragedia w Myjomicach. Biegły wskazał przyczynę pożaru

Pożar w Myjomicach
Tragiczny pożar. Nie żyje 11-latek i jego matka
Źródło: TVN24
Przegrzana bateria w zabawce spowodowała pożar w Myjomicach, wskutek którego zmarli matka i jej 11-letni syn. Tak stwierdził biegły z zakresu pożarnictwa. Do zdarzenia doszło w piątek po południu.

Szef Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Janusz Walczak powiedział w sobotę PAP, że zakończono czynności związane z ustaleniem najbardziej prawdopodobnej przyczyny pożaru w domu w Myjomicach. Ze sporządzonego przez biegłego z dziedziny pożarnictwa protokołu wynika, że jako przyczynę pożaru wskazano na przegrzanie baterii w zabawce, którą bawiło się jedno z dzieci.

- Czynności śledcze są kontynuowane. Została zaplanowana sekcja zwłok, co może być przydatne w ustaleniu przyczyny śmierci - powiedział prokurator Walczak.

W rozmowie z PAP przyznał, że ze wstępnych ustaleń służb ratowniczych wynikało, że przyczyną pożaru mogła być awaria instalacji fotowoltaicznej, która znajduje się na terenie posesji. - Ostatecznie te podejrzenia zostały wykluczone - dodał.

W domu przebywała cała rodzina

Tragedia wydarzyła się w piątek przed godziną 15 w domu jednorodzinnym w Myjomicach koło Kępna. Policja i straż pożarna zostały zawiadomione, że z domu wydobywają się kłęby dymu. Po przyjeździe na miejsce ustalono, że bezogniowy pożar zaczął się na poddaszu.

Rzecznik prasowy kępińskiej straży pożarnej st. kpt. Paweł Michalski poinformował, że wszystkie znajdujące się tam rzeczy zaczęły żarzyć się bez płomienia, wydzielając trujące gazy. W tym czasie w domu było pięć osób - rodzice z trojgiem dzieci w wieku 1, 4 i 11 lat. 46-letni mężczyzna wyniósł z domu najmłodsze dzieci, a kobieta i 11-letni chłopiec stracili przytomność. Z pomocą przyszli strażacy, którzy ich wynieśli.

Po trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji 38-letnią matkę przewieziono do kępińskiego szpitala. Chłopiec zmarł. W nocy w sobotę zmarła jego matka.

Tragiczny pożar. Nie żyje 11-letni chłopiec, jego matka zmarła w szpitalu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tragiczny pożar. Nie żyje 11-letni chłopiec, jego matka zmarła w szpitalu

Rzecznik straży powiedział, że w domu nie było zamontowanych czujek dymu.

Krzysztof Godek, drugi zastępca burmistrza Kępna, powiedział, że pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaoferują rodzinie opiekę psychologiczną i pomoc przy usuwaniu skutków pożaru. Do pomocy - jak powiedział sołtys wsi i radny gminy Krzysztof Kocera - włączyli się wszyscy mieszkańcy. Wieś liczy około 800 osób.

Autorka/Autor: fil/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Kępnie

Wielkopolska pożar Ostrów Wielkopolski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica