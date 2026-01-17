Tragedia w Myjomicach. Biegły wskazał przyczynę pożaru

Tragiczny pożar. Nie żyje 11-latek i jego matka Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szef Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Janusz Walczak powiedział w sobotę PAP, że zakończono czynności związane z ustaleniem najbardziej prawdopodobnej przyczyny pożaru w domu w Myjomicach. Ze sporządzonego przez biegłego z dziedziny pożarnictwa protokołu wynika, że jako przyczynę pożaru wskazano na przegrzanie baterii w zabawce, którą bawiło się jedno z dzieci.

- Czynności śledcze są kontynuowane. Została zaplanowana sekcja zwłok, co może być przydatne w ustaleniu przyczyny śmierci - powiedział prokurator Walczak.

W rozmowie z PAP przyznał, że ze wstępnych ustaleń służb ratowniczych wynikało, że przyczyną pożaru mogła być awaria instalacji fotowoltaicznej, która znajduje się na terenie posesji. - Ostatecznie te podejrzenia zostały wykluczone - dodał.

W domu przebywała cała rodzina

Tragedia wydarzyła się w piątek przed godziną 15 w domu jednorodzinnym w Myjomicach koło Kępna. Policja i straż pożarna zostały zawiadomione, że z domu wydobywają się kłęby dymu. Po przyjeździe na miejsce ustalono, że bezogniowy pożar zaczął się na poddaszu.

Rzecznik prasowy kępińskiej straży pożarnej st. kpt. Paweł Michalski poinformował, że wszystkie znajdujące się tam rzeczy zaczęły żarzyć się bez płomienia, wydzielając trujące gazy. W tym czasie w domu było pięć osób - rodzice z trojgiem dzieci w wieku 1, 4 i 11 lat. 46-letni mężczyzna wyniósł z domu najmłodsze dzieci, a kobieta i 11-letni chłopiec stracili przytomność. Z pomocą przyszli strażacy, którzy ich wynieśli.

Po trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji 38-letnią matkę przewieziono do kępińskiego szpitala. Chłopiec zmarł. W nocy w sobotę zmarła jego matka.

Rzecznik straży powiedział, że w domu nie było zamontowanych czujek dymu.

Krzysztof Godek, drugi zastępca burmistrza Kępna, powiedział, że pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaoferują rodzinie opiekę psychologiczną i pomoc przy usuwaniu skutków pożaru. Do pomocy - jak powiedział sołtys wsi i radny gminy Krzysztof Kocera - włączyli się wszyscy mieszkańcy. Wieś liczy około 800 osób.

OGLĄDAJ: TVN24 HD