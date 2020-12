Jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa. Uciekł z Niemiec do Polski

Do pościgu za 28-latkiem doszło we wtorek. Niemiecka policja ścigała go przez ponad 300 km na terenie swojego kraju. Ale mężczyźnie jadącemu renaultem udało wjechać do Polski. Zaalarmowano lubuskie jednostki policji. Na głównych drogach ustawiono blokady. Policjanci z Sulęcina ustalili, że 28-latek mógł zjechać z autostrady A2 na jedną z pobliskich dróg i namierzyli jego auto.