Mieszkańcy Torzymia chcą odwołać burmistrza. W niedzielę referendum

"Inwestycje można policzyć na palcach"

By referendum doszło do skutku, najpierw musieli zebrać 800 podpisów. W niedzielę czeka ich najważniejszy test, czyli samo głosowanie. By referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 1600 uprawnionych do głosowania. By doszło do odwołania burmistrza, musi za tym zagłosować ponad połowa uprawnionych.