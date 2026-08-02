Poznań Uciekał przed policją. Auto roztrzaskało się o drzewo, 24-latek nie żyje Oprac. Svitlana Kucherenko |

24-latek zginął po uderzeniu auta w drzewo Źródło wideo: KP PSP w Pile Źródło zdj. gł.: KP PSP w Pile

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Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę około godziny 20 na trasie Tłukomy-Wiktorówko w powiecie pilskim. Tam funkcjonariusze z policji w Wysokiej zauważyli kierowcę osobowego Forda, który jechał bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Policjanci postanowili zatrzymać pojazd do kontroli.

- W momencie gdy użyli sygnałów świetlnych, mężczyzna gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę przez Czajcze, Bądecz, Tłukomy w kierunku Łobżenicy. Kierujący jechał niebezpiecznie, wielokrotnie przekraczał prędkość, wyprzedał w miejscach niedozwolonych zmuszając innych uczestników do zjeżdżania na pobocze - informuje podkom. Wojciech Zeszot, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pile.

W pewnym momencie kierujący nagle zjechał z jezdni i z dużą siłą uderzył w przydrożne drzewo.

24-latek zginął po uderzeniu auta w drzewo Źródło zdjęcia: KP PSP w Pile

24-latek zginął po policyjnym pościgu

Siła uderzenia była jednak tak duża, że 24-latek został zakleszczony w rozbitym samochodzie. Funkcjonariusze dostali się do wnętrza pojazdu przez tylne drzwi i rozpoczęli resuscytację. Mimo wysiłków policjantów i ratowników życia młodego kierowcy nie udało się uratować.

"Niestety, przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon 24-letniego kierującego pojazdem" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

24-latek zginął w wypadku Źródło zdjęcia: KP PSP w Pile

Akcja służb trwała ponad cztery godziny. W tym czasie droga była zablokowana. Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Złotowie będą wyjaśniać dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia.