Cztery szczeniaki w dwóch workach w lesie. "Ktoś chciał się ich pozbyć"

Funkcjonariusze pojawili się na miejscu zdarzenia. Pozostałe dwa szczeniaki zostały przetransportowane do schroniska w Gnieźnie. - W niedzielę otrzymaliśmy kolejną informację. Tym razem kobieta znalazła worek ze szczeniakiem. Było to niedaleko poprzedniego miejsca odnalezienia zwierząt. W związku z tymi sytuacjami zostanie wszczęte dochodzenie, którego celem będzie ustalenie sprawcy, bądź sprawców - dodaje Wojciński.

Jak podaje rzecznik, czynności będą prowadzone w związku z artykułem 35 ustawy o ochronie zwierząt. Dotyczy on znęcania ze szczególnym okrucieństwem. Grozi za to od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. - Nie mamy wątpliwości, że osoba lub osoby, które to zrobiły chciały się pozbyć zwierząt w okrutny sposób. Te szczeniaki zamknięte w workach nie miały szans na przeżycie. Na szczęście, dzięki empatii i czujności dwóch osób, udało się większość z nich uratować - mówi Wojciński.