"Kryminalni już wiedzą, że nie było to zwykłe zaginięcie". Nagroda za informacje o losie 17-letniego Fabiana

17-letni Fabian Zydor zaginął w 2016 roku. Miał do domu kilkaset metrów, wracał ze spotkania z kolegami. Do tej pory nie udało się trafić na jakikolwiek ślad. Szef wielkopolskiej policji wyznaczył teraz nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych za informacje w sprawie zaginięcia chłopaka. Policjanci są pewni, że został on zamordowany, a ciało ukryte.

Fabian mieszkał ze swoją siostrą w małej miejscowości Tarnowa pod Wrześnią (woj. wielkopolskie). Zaginął 30 października 2016 roku. Tego dnia wieczorem poszedł na spotkanie towarzyskie z kolegami do jednego z domów w rodzinnej miejscowości. Po wyjściu ze spotkania nie dotarł już do swojego domu, oddalonego o kilkaset metrów. Część miał pokonać drogą leśna, część asfaltową. Rano jego siostra zauważyła, że go nie ma i zaalarmowała policję. Zaczęły się poszukiwania, które do dziś nie dały żadnego rezultatu. Los nastolatka nie jest znany.