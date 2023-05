Zabrał flagę z remizy strażaków ochotników. Nie spodziewał się konsekwencji, grozi mu więzienie

O sprawie poinformowała we wtorek Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu. Jak podano, 10 maja do policjantów wpłynęło zawiadomienie, że ktoś usunął flagę z budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarchalinie. 2023-05-23 Pijany 29-latek zabrał flagę z budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarchalinie (woj. wielkopolskie). Mężczyzna usłyszał zarzut i za swój czyn odpowie przed sądem.

O sprawie poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu. Jak podano, 10 maja do policjantów wpłynęło zawiadomienie, że ktoś usunął flagę z terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarchalinie. O sprawie druhowie informowali też w mediach społecznościowych. "Nie popieramy takich aktów wandalizmu i kradzieży" - napisali i wymienili, co wydarzyło się na terenie remizy.

Flaga w mieszkaniu 29-latka. Tłumaczył się wypitym alkoholem

Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o popełnionym przestępstwie i zaczęli ustalać sprawcę. W wyniku podjętych działań dotarli do 29-letniego mieszkańca gminy Bojanowo. W jego miejscu zamieszkania została znaleziona flaga, która wróciła do rąk właścicieli. 29-latek usłyszał zarzut dotyczący usuwania flagi lub innego znaku państwowego. "Grozi mu do roku pozbawienia wolności. Sprawca nie potrafił powiedzieć, dlaczego to zrobił - tłumaczył, że był pijany. Nie myślał również, że grożą mu tak poważne konsekwencje" - podała policja. Sprawca za swój czyn odpowie teraz przez sądem.