Przyspieszał, zwalniał, zajeżdżał drogę. Przed policjantami uciekł do lasu

Policjanci patrolowali okolice Szprotawy (woj. lubuskie). Otrzymali informację o kierowcy seata, który może być nietrzeźwy. Sprawdzili wyznaczony teren i w Lesznie Górnym zauważyli pojazd, który odpowiadał opisowi ze zgłoszenia. Chcieli zatrzymać go do kontroli, ale okazało się, że to nie będzie takie proste.