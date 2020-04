Pacjent uciekł z karetki z telefonem i dokumentami ratownika

- Ratownicy zastali na stacji oczekującego pacjenta, po jego przebadaniu podjęli decyzję o przewiezieniu mężczyzny do szpitala w Żaganiu - wyjaśnia Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.

Okradł ratownika, zrobił zakupy

Policjanci ustalili personalia sprawcy i podczas patrolowania miasta zatrzymali 37-latka. Mężczyzna przyznał się do kradzieży. Policjanci odzyskali w całości skradzione mienie, które powróciło do właściciela. Po wykonaniu z mężczyzną czynności w jednostce został on zwolniony.