Szczeniaki owinięte folią, wsadzone do reklamówki. Ktoś wyrzucił psy do kontenera na śmieci

Ktoś usłyszał piski z kontenera na śmieci i wezwał policję. Okazało się, że to szczeniaki, które ktoś wyrzucił do śmietnika. Jak informuje policja, maleńkie czworonogi były szczelnie owinięte folią i wsadzone do reklamówki. Udało się uratować trzy z sześciu szczeniąt.