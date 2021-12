Nie widział sąsiadki od dwóch dni, wezwał pomoc. Kobieta nie mogła się poruszyć, była odwodniona

Do zdarzenia doszło we wtorek po południu. Dzielnicowy gminy Szlichtyngowa aspirat Marek Łaszczyński, w trakcie patrolu rejonu służbowego, otrzymał niepokojący telefon od jednego z mieszkańców. - Mężczyzna chciał, aby sprawdził co stało się z jego sąsiadką, której nie widział od dwóch dni. To go zaniepokoiło - tłumaczy Maja Piwowarska z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.