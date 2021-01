Zatankowali i odjechali, szuka ich policja

Do kradzieży doszło na stacji paliw przy drodze krajowej nr 12 w Szlichtyngowej (woj. wielkopolskie) dwa razy. Najpierw 12 listopada.

- O godzinie 20.16 do jednego z dystrybutorów podjechał kierowca osobowego audi A4 kombi, koloru granatowego o nr rejestracyjnych DGR 02JF. Pasażer zatankował auto za kwotę ponad 120 złotych, po czym pojazd odjechał w kierunku Głogowa - poinformowała kom. Maja Piwowarska, rzeczniczka policji we Wschowie.

Do tej pory nie udało się ustalić danych żadnego z tych mężczyzn, dlatego funkcjonariusze zdecydowali się opublikować ich wizerunki. Liczą, że to pomoże w dotarciu do poszukiwanych kierowców.