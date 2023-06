Sześć rozszarpanych reniferów. "Sceny jak z horroru"

— Kiedy zaalarmowali nas teściowie, którzy spędzali majówkę w jednym z domków, nie spodziewaliśmy się, że to, co zobaczymy za chwilę, będzie wyglądało jak sceny z horroru — powiedział w rozmowie z portalem slupca.pl właściciel agroturystyki, Aleksander Dyczek.

Zagryzione renifery. Wśród podejrzanych psy i wilki

Dyczek podejrzewa, że za śmierć zwierząt odpowiadają psy, które widziano w okolicy. Jeden z nich miał mieć według niego obrożę, więc możliwe, że należy do kogoś. Chce tę osobę pociągnąć do odpowiedzialności za śmierć reniferów.

Biegli pobrali do badań sierść zwierząt i badali charakter zadanych zwierzętom ran. – Chcemy mieć pewność, czy to były psy czy wilki, które też widziane były w okolicy – wyjaśnia policjant. Jeśli okazałoby się, że były to psy, konieczne będzie także ustalenie, czy to zwierzęta zdziczałe czy należące do kogoś. – Tylko wtedy możemy mówić o postawieniu zarzutów właścicielowi psów – zaznacza mł. insp. Borowiak.