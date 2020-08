Naczepa z beczkami jak tykająca bomba. Wywiezie ją zarządca drogi

Za wywiezienie 120 beczek pozostawionych w porzuconej naczepie zapłaci Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wszystko przez to, że pomimo śledztwa, nie ustalono, kto jest jej właścicielem. Koszt operacji pochłonie około 200 tysięcy złotych.

O tym, że to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu na własny koszt ma usunąć niebezpieczne odpady porzucone na parkingu w Szczurach przy drodze krajowej nr 11 - zdecydowało Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu. GDDKiA zapowiedziała odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

- Podobną sprawę mieliśmy w Baranowie i sąd stwierdził, że to starosta musi usunąć odpady – powiedział Marcin Kucharczak z poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Koszt utylizacji porzuconych odpadów - zdaniem wójta gminy Ostrów Wielkopolski Piotra Kuroszczyka - wynosi około 200 tysięcy złotych.

Bez tablic rejestracyjnych, z odpiłowanymi tabliczkami znamionowymi

Tajemniczą naczepę stojącą samotnie na małym parkingu przy krajowej "jedenastce" zauważono 28 maja. Po jej otwarciu okazało się, ze wypełniona jest po brzegi beczkami z nieznanymi substancjami. 200-litrowe beczki stały na paletach i były owinięte folią do przewozu.

Na miejsce wezwano straż pożarną. Strażacy sprawdzili, że beczki są zaplombowane i nie nastąpił z nich wyciek. Pobrano z nich próbki - jak się okazało w środku jest niebezpieczna i silnie trująca substancja. Co gorsze - łatwopalna, a nawet wybuchowa w wyższych temperaturach.

Beczki pod specjalnym nadzorem

Sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp., która wszczęła śledztwo w sprawie nieodpowiedniego postępowania z odpadami niebezpiecznymi dla zdrowia i życia, co zagrożone jest karą więzienia do 5 lat. Mimo wszczętego przez policję postępowania, nie udało się ustalić właściciela odpadów. Równolegle do postępowania prokuratorskiego toczyły się postępowania administracyjne. Celem było ustalenie, kto poniesie koszty związane z usunięciem beczek.