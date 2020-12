"Pracujemy z dziećmi, które choroby obciążają. Dzięki tym szczepieniom mamy szansę leczyć"

Dwóch lekarzy i pielęgniarka - to pierwsze trzy osoby, które zostały zaszczepione na koronawirusa w Poznaniu. - Nic nie boli, nie ma powodów do niepokoju. Najlepszą terapią jest zapobieganie - powiedziała tuż po zabiegu oddziałowa Jolanta Łojko-Kołodziejczak.

"Żeby przerwać to zło, postanowiłem się zaszczepić"

- Żeby przerwać to zło, postanowiłem się zaszczepić - oświadczył prof. Sieńko. - Innym medykom, którzy nie chcą się szczepić, powiedziałbym: chcesz żyć, to zaszczep się. Ja chcę żyć, dlatego się zaszczepiłem. Poza tym mam 80-letniego ojca, którego nie chcę zarazić. Mam też pacjentów, których nie chcę zarazić. Szczepionka to jest szansa na pokonanie tej współczesnej zarazy – podkreśla profesor Jerzy Sieńko z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Pomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie.

Pierwsze pięć osób zaszczepiono w Warszawie

- Jestem z tego dumna, że zostałam wybrana - powiedziała Alicja Jakubowska przed szczepieniem, dziękując dyrektorowi. - Nie bolało - przyznała tuż po zabiegu, dodając z uśmiechem, że widać radość w jej oczach. - Apeluję do wszystkich Polek i Polaków, że warto się zaszczepić. To nasz pancerz ochronny - zachęcała naczelna pielęgniarka.

Dodała też, że " jeżeli chcemy wrócić do normalności i chcemy, żeby święta Wielkanocne nie były takie jak te Bożego Narodzenia, które mamy za sobą, apeluję o to, żeby się zaszczepić". - Jeżeli ktoś ma obawy, ja mogę osobiście zaszczepić – podkreśliła.

"Od dziś możemy zacząć zmieniać naszą przyszłość"

Szczepionkę Comirnaty, wyprodukowaną przez firmy Pfizer i BioNTech, podaje się w dwóch wstrzyknięciach, zwykle domięśniowo w odstępie co najmniej 21 dni. Szczepienia poprzedza badanie kwalifikacyjne. Pierwsza transza szczepionek, która dotarła do Polski to 10 tys. dawek. Kolejny transport ma zawierać 300 tys. dawek. Do końca stycznia powinno dotrzeć do Polski 1,5 mln dawek. Zgodnie z planem, w pierwszej kolejności szczepione są osoby z grup priorytetowych, następnie wszyscy chętni, którzy od 15 stycznia będą mogli umawiać się na konkretny termin poprzez między innymi infolinię 989.