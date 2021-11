Tłumacz języka migowego, szczepienia dla obcokrajowców. Ułatwienia przy szczepieniach

Ułatwienia dla obcokrajowców oraz osób głuchych. W Szpitalu imienia Józefa Strusia w Poznaniu wprowadzono dodatkowe rozwiązania, które mają pomóc pacjentom zgłaszającym się do tej placówki na szczepienia.

"W szpitalu szczepienia przeciwko COVID-19 odbywają się w poniedziałki, środy i piątki (w godz. 15-17) oraz w soboty (w godz. 10:30-14). W tych terminach osoby uprawnione do szczepienia mogą się zgłosić również bez rejestracji. We wszystkich wyżej wymienionych dniach tygodnia w placówce dostępna będzie osoba znająca polski język migowy oraz system językowo-migowy" – podał Urząd Miasta Poznania.

Gdzie jeszcze można się zaszczepić?

W szpitalu przy ul. Szwajcarskiej można zaszczepić się pierwszą i drugą dawką preparatu firmy Pfizer oraz jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson (ten preparat będzie tam dostępny jednak tylko do 17 listopada). Z usług placówki mogą również skorzystać pacjenci, którzy czekają na trzecią dawkę preparatu. Jest ona dostępna dla wszystkich dorosłych, u których od zakończenia pełnego cyklu szczepień przeciwko COVID-19 minęło co najmniej 6 miesięcy. Poznaniacy mogą również zaszczepić się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich we wtorki i piątki w godzinach 16-19 oraz w soboty w godzinach 8-12. Dostępna jest tam szczepionka firmy Pfizer.