Ustawili platformy lęgowe dla rybitw. Po kilku dniach zniknęły

Dwadzieścia platform lęgowych, które zamontowano na starorzeczu Warty w Szczepidle (woj. wielkopolskie) zniknęło z dnia na dzień. - Nie są to wielkie straty finansowe, jesteśmy stratni przyrodniczo – mówi Jacek Przygocki z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Rybitwa czarna to ptak zbliżony wielkością do kosa. Można ją spotkać na terenie całego kraju. Kiedyś była najpopularniejszym gatunkiem rybitwy, jednak po II wojnie światowej jej liczebność w Europie zaczęła spadać. Szacuje się, że obecnie w Polsce jest ich około 2-3 tysiące par, podczas gdy jeszcze dwadzieścia lat temu było to 10 tysięcy par. Około 100-150 par gniazduje w Dolinie Środkowej Warty między Pyzdrami a Kołem, z czego nawet kilkadziesiąt par w Szczepidle.