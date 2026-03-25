Przez wyłudzenia stracili ponad trzy miliony złotych. CBA zatrzymało pięć osób

Kolejne działania służb w śledztwie dotyczącym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

"18 marca 2026 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Szczecinie na polecenie prokuratora zatrzymali 5 mężczyzn, przedsiębiorców, którzy działali wspólnie i w porozumieniu" - poinformowało Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Według śledczych przedsiębiorcy, działając wspólnie, mieli we wnioskach o finansowanie projektów zawyżać wartość usług wykonywanych przez współpracujące podmioty - m.in. za usługi doradcze. W wyniku działania zatrzymanych NCBR miało ponieść 3,2 mln zł szkody - podał zespół prasowy CBA.

Podczas zatrzymań funkcjonariusze znaleźli dokumentację oraz nośniki danych.

Kilkudziesięciu podejrzanych, 216 zarzutów

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Szczecinie. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty oszustwa o znacznej wartości, wystawiania faktur poświadczających nieprawdę, nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i składania nieprawdziwych oświadczeń o wydatkowaniu środków z grantu zgodnie z przeznaczeniem oraz prania pieniędzy - poinformowała rzeczniczka prasowa tej prokuratury Małgorzata Wojciechowicz. Podała, że zatrzymanym przez CBA mężczyznom prokurator wyznaczył poręczenia majątkowe w sumie na 360 tys. zł, zakazał opuszczania kraju i kontaktów z innymi podejrzanymi oraz nakazał dozór policji. Prokurator Wojciechowicz zaznaczyła, że do tej pory w tym śledztwie 40 osobom - m.in. kierującym grupą - przedstawiono 216 zarzutów i zabezpieczono ponad 22 mln zł majątku, a sprawa jest rozwojowa. Przypomniała, że przy działaniu w grupie za oszustwa znacznej wartości oraz pranie pieniędzy zgodnie z Kodeksem karnym grozi od roku do 10 lat więzienia.

Opracowała: Aleksandra Arendt-Czekała /tok