Zamówili zdjęcia ślubne, nigdy ich nie dostali. Fotografka zastawiła komputer w lombardzie i ktoś go kupił

"Wywiązała się z części umowy"

Gdzie są zdjęcia?

- Nowego właściciela sprzętu prosimy o to, by zgłosił się na komendę. Nawet, jeśli usunął wszystkie pliki z komputera, to wciąż jest szansa, by odzyskać ślubne zdjęcia pokrzywdzonych par. Osoba ta nie musi się niczego obawiać. Sprzęt kupiła przecież legalnie. Chcemy tylko sprawdzić, czy da się odzyskać wspomniane materiały – mówi Chuda.

Nie wszystko stracone?

- To, czy zdjęcia uda się odzyskać, czy nie zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od dysku na jakim zostały zapisane. Jeśli to klasyczny dysk HDD to szanse są, jeśli to dysk SSD to raczej się to nie uda. Druga ważna kwestia to, to w jaki sposób usunięto dane (ale pozostajemy już wyłącznie przy dysku HDD). Można "wrzucić pliki do kosza" i potem go opróżnić. W takiej sytuacji mamy pole do działania, by choć część danych odzyskać. Jeśli zastosowano profesjonalny, skuteczny program usuwający dane to nic już się nie da zrobić - mówi Dariusz Jarczyński, właściciel DATA Lab.