Mieli izolować się w domu, zrobili sobie przerwę "na drobne zakupy"

Ona miała się jeszcze izolować, jej mąż wciąż przebywał na kwarantannie. Mimo to opuścili dom i pojechali autem do sklepu. Seniorom udało się zrobić zakupy. Na "ostatniej prostej" wpadli na patrol policji.

Policjanci z Szamotuł (woj. wielkopolskie) prowadzili w sobotę rutynową kontrolę drogową. Jeden z kierowców sam zwrócił na siebie uwagę. Na widok oznakowanego radiowozu mężczyzna gwałtownie przyspieszył i skręcił w inną ulicę. Nie zastosował się do znaku "nakaz jazdy z prawej strony znaku", zjechał na pas drogi przeznaczony do jazdy w przeciwnym kierunku i wjechał na teren jednej z posesji. Szybko się okazało, że na nic to się zdało.