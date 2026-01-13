Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

"Trwale zapisał się na kartach historii naszej gminy". Nie żyje kontrowersyjny wójt

Sylwiusz Jakubowski
Wójt Żelazkowa zatrzymany podczas Marszu Równości w Kaliszu. Miał dwa promile we krwi (materiał z 2019 roku)
Źródło: TVN24
W wieku 66 lat zmarł Sylwiusz Jakubowski, wieloletni wójt gminy Żelazków. Był kontrowersyjną postacią, od lat znany ze swoich problemów z alkoholem, miał też na koncie kilka wyroków. W 2022 roku to właśnie uprawomocnienie się decyzji sądu było przyczyną utraty przez niego stanowiska.

O śmierci wieloletniego samorządowca poinformował na Facebooku Urząd Gminy Żelazków w województwie wielkopolskim.

"Szanowni Państwo, dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci wieloletniego włodarza gminy Żelazków - Sylwiusza Jakubowskiego. Sylwiusz Jakubowski zmarł w wieku 66 lat, na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu" - przekazano.

"Przekazujemy wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim. Odszedł człowiek, który swoją pracą trwale zapisał się na kartach historii naszej gminy" - napisali wójt gminy Żelazków Michał Kraszkiewicz wraz z pracownikami oraz przewodniczący Rady Gminy Józef Leśny wraz z radnymi. Wcześniej o jego śmierci informowały także lokalne media.

Długa lista problemów

Były wójt Żelazkowa od lat znany był ze swoich problemów z alkoholem. Stracił stanowisko w 2022 roku ze względu na wyrok w sprawie karnej, dotyczącej znieważenia funkcjonariuszy publicznych i wezwania strażaków do zdarzenia, którego nie było. Za ten czyn dostał grzywnę w wysokości prawie 10 tysięcy złotych. Zgodnie z prawem mandat wójta ulega wygaszeniu tylko wtedy, kiedy zostaje on skazany prawomocnym wyrokiem w procesie karnym za przestępstwo, nie za wykroczenie. Był to pierwszy wyrok, w związku z przestępstwem, który się uprawomocnił.

Sylwiusz Jakubowski
Sylwiusz Jakubowski
Źródło: TVN24

W lutym 2021 roku wójt Żelazkowa został skazany za grożenie pobiciem mieszkańcowi Borkowa Starego. Sąd skazał go na 10 miesięcy ograniczenia wolności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Były wójt z problemami nie wróci. Został wykreślony z list wyborczych

Były wójt z problemami nie wróci. Został wykreślony z list wyborczych

W Żelazkowie będzie druga tura. Komisarz wyborczy zmierzy się z synem byłego wójta

W Żelazkowie będzie druga tura. Komisarz wyborczy zmierzy się z synem byłego wójta

W październiku 2017 roku sąd wymierzył mu karę grzywny w kwocie 5 tysięcy złotych za to, że udzielił ślubu, będąc pod wpływem alkoholu.

Sylwiusz Jakubowski był też oskarżony o znęcanie się nad rodziną, ale sąd go uniewinnił od tego zarzutu, ponieważ żona i syn skorzystali z prawa odmowy złożenia zeznań przed sądem. W 2019 roku był jednak z tego powodu aresztowany na trzy miesiące. Wówczas gminą kierował komisarz wyborczy, których za kadencji Jakubowskiego powołano dwóch.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Wielkopolskazmarł..., nekrologi
Czytaj także:
imageTitle
Dużo goli w Bundeslidze. Pewna wygrana wicelidera
EUROSPORT
imageTitle
Pokaz siły. 70. zwycięstwo Shiffrin w slalomie
EUROSPORT
Polska 2050 - Pełczyńska-Nałęcz i Hennig-Kloska
Żurek odpowiada Polsce 2050: od razu się tym zajmiemy
Patryk Michalski
imageTitle
Legenda wraca do United. Trudne zadanie
EUROSPORT
imageTitle
Pogrzeb norweskiego biathlonisty. "Niezwykle wzruszające pożegnanie"
EUROSPORT
Służby w gotowości na trudne warunki drogowe
Marznące opady na ulicach i chodnikach. Będzie bardzo ślisko
WARSZAWA
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
imageTitle
Mecz Bundesligi odwołany. "Zagrożenie dla bezpieczeństwa"
EUROSPORT
Krzysztof Gawkowski
"To nie zwycięstwo, a hańba". Wicepremier odpowiada Muskowi
Lis
Lis polował, obok przejeżdżały samochody
METEO
Paulina Hennig-Kloska
Powrót Hołowni do gry? "Takie zmiany trzeba też wytłumaczyć wyborcom"
13 2000 kropka cl-0053
Polska 2050 nie zmieni lidera? "Jestem prawie pewny"
Kropka nad i
Marznące opady
Niebezpieczna ślizgawica. Sprawdź, gdzie uważać
METEO
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Zbudowana dla socjalisty, skonfiskowana przez komunistów
WARSZAWA
Kontrowersje dotyczące ataku USA na łódź, na której miało dojść do przemytu narkotyków
"Pomalowany tak, by przypominać maszynę cywilną"
Świat
Starszy aspirant Bartłomiej Pipka
Przez rok niemal codziennie zatrzymywał poszukiwanego. "Rozpoznaję tych ludzi, idąc do pracy"
Fakty
Uroczystość złożenia kwiatów przed płytą poświęconą pamięci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza
"Pamiętamy, jak miasto okryło się ciszą". Siedem lat od śmiertelnego ataku na Pawła Adamowicza
Trójmiasto
imageTitle
Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy
EUROSPORT
imageTitle
Szalona pogoń Polki. Dogoniła podium Pucharu Świata
EUROSPORT
Władimir Putin
Jedna decyzja Putina i Duńczycy nie mają fabryk
BIZNES
Jun Suk Jeol
Ogłosił stan wojenny. Prezydent zostanie stracony?
Świat
Kangur w basenie
Chciał się ochłodzić, wskoczył do basenu w parku rozrywki
METEO
Karol Nawrocki z wizytą w Londynie. W spotkaniu z Keirem Starmerem uczestniczył też kot Larry
Spotkanie nie tylko z premierem. "Dziś poznałem Larry'ego"
imageTitle
Skok-marzenie. Polak odleciał na obiekcie olimpijskim
EUROSPORT
biuro biurowiec praca okna okno shutterstock_524094316-1
Lawina wniosków do ZUS. Możliwe wydłużenie urlopu
BIZNES
Zimno, mróz, przymrozek, noc
Nocą w połowie kraju chwyci silny mróz
METEO
imageTitle
Nowy kij, stary Wilson. Odrodzony Anglik w ćwierćfinale Masters
EUROSPORT
Pomoc dotarła na czas
"Machał rękami i krzyczał, że nie wie, gdzie jest"
Poznań
Budapeszt
"Jesteśmy uwięzieni". Paraliż na lotniskach
METEO
imageTitle
Kapitan zostaje. Celt celuje w trofeum z polskimi tenisistkami
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica