"Trwale zapisał się na kartach historii naszej gminy". Nie żyje kontrowersyjny wójt

O śmierci wieloletniego samorządowca poinformował na Facebooku Urząd Gminy Żelazków w województwie wielkopolskim.

"Szanowni Państwo, dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci wieloletniego włodarza gminy Żelazków - Sylwiusza Jakubowskiego. Sylwiusz Jakubowski zmarł w wieku 66 lat, na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu" - przekazano.

"Przekazujemy wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim. Odszedł człowiek, który swoją pracą trwale zapisał się na kartach historii naszej gminy" - napisali wójt gminy Żelazków Michał Kraszkiewicz wraz z pracownikami oraz przewodniczący Rady Gminy Józef Leśny wraz z radnymi. Wcześniej o jego śmierci informowały także lokalne media.

Długa lista problemów

Były wójt Żelazkowa od lat znany był ze swoich problemów z alkoholem. Stracił stanowisko w 2022 roku ze względu na wyrok w sprawie karnej, dotyczącej znieważenia funkcjonariuszy publicznych i wezwania strażaków do zdarzenia, którego nie było. Za ten czyn dostał grzywnę w wysokości prawie 10 tysięcy złotych. Zgodnie z prawem mandat wójta ulega wygaszeniu tylko wtedy, kiedy zostaje on skazany prawomocnym wyrokiem w procesie karnym za przestępstwo, nie za wykroczenie. Był to pierwszy wyrok, w związku z przestępstwem, który się uprawomocnił.

Sylwiusz Jakubowski Źródło: TVN24

W lutym 2021 roku wójt Żelazkowa został skazany za grożenie pobiciem mieszkańcowi Borkowa Starego. Sąd skazał go na 10 miesięcy ograniczenia wolności.

W październiku 2017 roku sąd wymierzył mu karę grzywny w kwocie 5 tysięcy złotych za to, że udzielił ślubu, będąc pod wpływem alkoholu.

Sylwiusz Jakubowski był też oskarżony o znęcanie się nad rodziną, ale sąd go uniewinnił od tego zarzutu, ponieważ żona i syn skorzystali z prawa odmowy złożenia zeznań przed sądem. W 2019 roku był jednak z tego powodu aresztowany na trzy miesiące. Wówczas gminą kierował komisarz wyborczy, których za kadencji Jakubowskiego powołano dwóch.

