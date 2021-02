Sygnalizacja za sygnalizacją w Poznaniu. Drogowcy: tego wymagają przepisy

Ulica Dymka w kierunku Franowa przed skrzyżowaniem z ulicami Szwajcarską i Byka ma aż pięć pasów ruchu - po dwa do skrętu w lewo i jazdy prosto oraz jeden do skrętu w prawo.

Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w 2014 roku . Podwójne oznakowanie pojawiło się na wyjeździe z Poznania w kierunku Świecka, na terenie gminy Tarnowo Podgórne. I tak na kierowców czekały trzy tablice z napisem "Poznań" albo dwa drogowskazy informujące o zjeździe do oddalonego o 300 metrów Baranowa. Wówczas okazało się, że trwa tam wymiana znaków.

Ale na ulicy Dymka jest inaczej. - Przyjrzałem się tym sygnalizatorom i wyglądają na zamontowane w tym samym okresie. Każdy jest już zarośnięty, więc raczej to nie tak, że postawiono nowe, bo stare nadają się do wymiany - mówi Tomasz Świątek, kierowca z Poznania, który pierwszy zwrócił nam uwagę na tą kuriozalnie wyglądającą sytuację.

Na ten sam absurd zwrócił uwagę Jakub Sobczak. "Czy ktoś wie po co tu są 4 sygnalizatory? Nie, one nie są dla różnych kierunków ruchu..." - napisał na grupie "NieMaAnarchiiParkingowejwPoznaniu!".

"Zapas"? Nie, przepisy

Wszystko przez linie energetyczne

Drogowcy przyznają jednak, że zwykle są one umieszczane po prostu na wysięgniku nad jezdnią. W tym przypadku było to jednak niemożliwe. "Nad skrzyżowaniem ulic Dymka i Szwajcarskiej przebiegają linie energetyczne najwyższych napięć. Gdyby zamontować tam wysięgnik to istnieje realne zagrożenie wystąpienia łuków elektrycznych, które by były niebezpieczne dla zdrowia i życia przebywających, przejeżdżających osób. Dlatego, by spełnić wymogi prawa, trzeba było zastosować rozwiązanie z dwoma sygnalizatorami zamontowanymi na niższych słupach" - wyjaśnili pracownicy ZDM.