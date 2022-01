Polsko-niemiecki patrol zatrzymał kierowcę lawety. Przewoził kradzionego mercedesa wartego 270 tysięcy

czytaj dalej

Senat na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu zajmie się powołaniem komisji nadzwyczajnej do spraw badania przypadków inwigilacji Pegasus. Natomiast wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) pytany, czy taka komisja może powstać w izbie niższej parlamentu, do czego namawia opozycja, stwierdził, że to "jest jeden z tych opozycyjnych teatrzyków, który się odbywa w Sejmie".