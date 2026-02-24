Zadzwonił i powiedział, że "zabił koleżankę"

W sobotę, 21 lutego, około godziny 23 na numer alarmowy zadzwonił 31-letni mieszkaniec Święciechowa, który powiedział, że "zabił koleżankę".
Policjanci pojechali do jego mieszkania. Tam zastali ciężko ranną kobietę, trafiła do szpitala.
Hubert P. został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Lesznie, gdzie usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa kobiety.
Uderzył kobietę młotkiem w głowę
Poznali się wcześniej na portalu randkowym, a w dniu zdarzenia kobieta przyjechała do jego mieszkania z wizytą. Zaatakował ją młotkiem, raniąc w głowę.
"Hubert P. przyznał się do popełnienia przestępstwa. Wyjaśnił, że zaatakował pokrzywdzoną, gdyż tak nakazał mu 'wewnętrzny głos'" - poinformował Prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
Sąd aresztował podejrzanego na trzy miesiące. Grozi mu dożywocie.
Opracowała Svitlana Kucherenko
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Sochaczew