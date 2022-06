Jedno dziecko na fotelu, drugie w bagażniku. 36-latka będzie się tłumaczyć przed sądem

Policjanci zatrzymali ją do kontroli w miejscowości Święcia (Wielkopolska), bo jechała za szybko. Okazało się, że 36-latka nie tylko jeździ nieprzepisowo, ale też nie posiada prawa jazdy. Co więcej, w bagażniku auta przewoziła swoje ośmioletnie dziecko.

36-latka będzie się tłumaczyła przed sądem

Za popełnione wykroczenia kobieta mogła został ukarana mandatem. Jednak funkcjonariusze przeprowadzający kontrolę zdecydowali się skierować wniosek o ukaranie do sądu. - To już kwestia tego jak oceniają daną sytuację. Najwidoczniej uznali, że w tym przypadku sprawą powinien zająć się sąd - dodaje Urycki.

Dlaczego nie wolno przewozić pasażerów w bagażniku?

Miejscem przeznaczonym do przewożenia osób na pewno nie jest też bagażnik. I to - jak wskazuje policjant - co najmniej z kilku powodów. - Po pierwsze, tak stanowią przepisy, których należy po prostu przestrzegać. Po drugie, transport osób w bagażniku wiąże się z zagrożeniem zdrowia, a nawet życia osoby, która się w tej przestrzeni znajduje. Taki pasażer nie jest przypięty pasami, więc w razie wypadku może doznać poważnych obrażeń. Jeśli kierowca jadący za nami nie zachowa ostrożności i uderzy w nasz pojazd, to uderzy właśnie w bagażnik. Ponadto osoba, która nawet przez krótki czas przebywa w bagażniku może zwyczajnie zasłabnąć i nie będzie w stanie dać o tym znać innym pasażerom - przestrzega Urycki.