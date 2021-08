Tragiczny wypadek na drodze S3. Zginęła jedna osoba

Jedna osoba zginęła w wypadku, do którego doszło rano na trasie S3 na wysokości Świebodzina (woj. lubuskie). Do godziny 13.30 droga była zablokowana w kierunku Zielonej Góry. - Obecnie w miejscu zdarzenia nie ma już utrudnień - podaje policja.

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 9.46 na wjeździe na trasę S3 przy węźle Południe w Świebodzinie. To w pobliżu figury Pomnika Chrystusa Króla. - Okoliczności nie są jeszcze znane. W zdarzeniu brały udział trzy pojazdy: ciężarówka, bus i samochód osobowy. Na razie nie wiadomo, ile osób podróżowało tymi pojazdami. W wypadku zginęła jedna osoba, jedna jest też poszkodowana i została przetransportowana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala w Zielonej Górze - poinformował podkom. Łukasz Szymański z policji w Świebodzinie.