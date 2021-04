Milczał trzy miesiące. "Tajemniczy pasażer" wyszedł ze szpitala i znów wsiadł do pociągu

Ze względu na to nietypowe zachowanie pasażera przewieziono do szpitala. W środę w samo południe opuścił placówkę.

Długa droga

W związku z tym 16 lutego funkcjonariusze zdecydowali się opublikować rysopis mężczyzny oraz zdjęcie jego twarzy i licznych tatuaży. Efekt? Piętnaście zgłoszeń od różnych osób. Wszystkie twierdziły, że mężczyzna ze zdjęcia może być wskazaną przez nich osobą zaginioną. - Były to zgłoszenia z różnych części Polski, w tym również od obywateli Ukrainy. Wszystkie skrupulatnie weryfikowaliśmy. Nie trwało to długo, ponieważ często już wstępne informacje wykluczały, że to mógłby być nasz pasażer. Nie zgadzał się na przykład wiek lub pewne elementy wizerunku. Ponadto dość szybka analiza systemów krajowych wykluczyła jego polskie pochodzenie – mówi Ruciński.

Pod koniec lutego policjanci poprosili o pomoc międzynarodową. Chodziło o to, by służby innych państw sprawdziły, czy w ich archiwach nie figuruje ktoś, kto pasowałby do rysopisu. Do apelu dołączono też odciski palców mężczyzny. Zapytania w sprawie NN pasażera trafiły do służb 30 państw.