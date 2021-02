Jechał pociągiem, nie było z nim kontaktu. Milczy od miesiąca. Próbują ustalić, kim jest tajemniczy pasażer

Gdy go znaleźli siedział w pociągu z Berlina do Warszawy i wpatrywał się w jeden punkt. Nie było z nim żadnego kontaktu. Nie miał przy sobie bagażu ani dokumentów. Trafił do szpitala. Od miesiąca policjanci ze Świebodzina próbują ustalić, kim jest tajemniczy mężczyzna, który cały czas milczy.