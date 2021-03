Policjant wyciągnął kierowcy kluczyki ze stacyjki, ten sięgnął po bagnet

- Prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej ze Świebodzina śledztwo wskazuje na to, że mężczyzna nie tylko posiadał znaczne ilości środków, ale również, że najprawdopodobniej przygotowywał się do wprowadzenia ich do obrotu, za co grozi do 10 lat więzienia – tłumaczy Maludy.