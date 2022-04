Niebezpieczna randka. Para spacerowała po dźwigarze wiaduktu

czytaj dalej

Ratownicy górniczy szli po siedmiu pracowników kopalni Pniówek, uwięzionych na dole od środy. Budowali rurociąg, którym dostarczali pod ziemię świeże powietrze. Gdy dodawali kolejny odcinek w czwartek wieczorem, doszło do wybuchu. Wszyscy - 10 ratowników - wydostali się na powierzchnię. W ciężkim stanie są trzy osoby. Przedstawiciele JSW i kopalni podjęli decyzję, że do czasu ustabilizowania sytuacji wentylacyjnej nie będą wysyłać na dół kolejnych ratowników. Przyznali, że ponowne zejście w rejon katastrofy to może być kwestia miesięcy.