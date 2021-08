"Łowcy głów" wyciągnęli go z auta i zawieźli do aresztu

Zaszył się na zachodzie Europy, do Polski przyjeżdżał okazjonalnie. Dużo wysiłku wkładał w to, by nikomu nie rzucać się w oczy. Poszukiwaniami mężczyzny zajęli się "łowcy głów".

Nie zwracał na siebie uwagi

- Dzięki wytężonej i skutecznej pracy operacyjnej możliwe było zaplanowanie jego zatrzymania. Do tego miało dojść na terenie Polski, do której mężczyzna miał przyjechać na kilka dni. Gdy tylko się tak stało, policjanci czekali na odpowiedni moment, aby wykorzystując element zaskoczenia i uniemożliwiając ewentualną próbę ucieczki, zatrzymać 26-latka – tłumaczy Sławek.

Ostatecznie mężczyznę zatrzymano we wtorek w Świebodzinie. - "Łowcy głów" zaskoczyli go, gdy ten podróżując samochodem postanowił zrobić sobie przerwę. Mężczyzna został wyciągnięty z samochodu, zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu, skąd następnie trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe dwa lata – dodaje Sławek.