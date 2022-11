Zauważyli odcisk buta, za śladem podążył dron. Odnaleźli zaginioną 38-latkę

czytaj dalej

Pływalnia przy ulicy Sportowej w Krośnie (Podkarpacie) została zamknięta do odwołania. Jak czytamy w komunikacie placówki, na taką decyzję wpłynął "drastyczny wzrost kosztów energii cieplnej". - Od 1 listopada musimy płacić o 450 procent więcej za gaz niż do tej pory - powiedział nam dyrektor Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie Piotr Jaracz. Tymczasem rzeczniczka urzędu miasta przyznaje, że Krosno będzie wkrótce zmuszone, by "oszczędzać na wszystkim".