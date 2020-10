Próbował sprzedać narkotyki policjantowi. Stracił towar i wolność

Diler był przekonany, że trafił na dużego klienta. Mimo to starał się być ostrożny. Do ubicia targu wybrał miejsce na uboczu i obserwował swojego kupca. Na miejsce spotkania przywiózł wszystkie posiadane przez siebie narkotyki - ponad pół kg amfetaminy i prawie 1 800 tabletek ekstazy. - Kiedy w trakcie dobijania interesu, jego auto zostało zablokowane przez inny pojazd, a zamiast gotówki za narkotyki zobaczył policyjne odznaki, był w szoku. Kompletnie zaskoczony nie potrafił wydusić słowa – zrelacjonował mł. asp. Marcin Ruciński, rzecznik świebodzińskiej policji.

Usłyszał zarzuty

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie, która przedstawiła 32-latkowi zarzuty związane m.in. z posiadaniem znacznych ilości środków odurzających i przygotowywaniem ich do wprowadzenia do obrotu. Grozi mu do 10 lat więzienia. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Do tego okazało się, że był już karany za podobne przestępstwa.